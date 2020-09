Il 77° Festival del cinema di Venezia è volto al termine ma del suo Red Carpet ancora se ne parla

Il Festival del Cinema di Venezia, un appuntamento annuale al quale nessun Vip deve mancare. Uomini e donne, italiani o stranieri nessun assente sul Red Carpet del Lido. In questi giorni ne abbiamo visti di look stravaganti, eccentrici ma anche classici e sobri. Tutti diversi ma a modo loro tutti straordinari.

Abbiamo tanto sentito parlare del look da mille ed una notte della De Lellis o della gaffe della Rodriguez (con il cartellino ancora attaccato alla giacca) ma i riflettori del 77° Festival del Cinema di Venezia non potevano non catturare lei, Elisabetta Gregoraci prossima ad entrare nella casa del Grande Fratello.

Festival di Venezia 2020, Elisabetta Gregoraci posta gli outfit i fan impazziscono ma iniziano le critiche prima del GFVIP5

Elisabetta Gregoraci, dopo l’enorme successo ottenuto con Battiti Live, è pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip ed a mettersi in gioco. Prima però di varcare la famigerata porta rossa di Cinecittà l’attrice non poteva mancare al 77° Festival del Cinema di Venezia. La Gregoraci ha fatto sognare i suoi fan sfoggiando degli outfit meravigliosi e condividendo poi alcuni scatti con i diversi outfit su Instagram. Istantanea la risposta dei followers che fatto piovere sul post like e commenti.

77° Festival del Cinema di Venezia: il look da urlo di Elisabetta Gregoraci

Il commento di disapprovazione di Caterina Balivo

La Gregoraci è stata sicuramente la più discussa del 77° Festival del Cinema di Venezia. Fra i commenti, oltre agli apprezzamenti dei fan e delle colleghe, come quello della Balivo c’è anche chi coglie l’occasione per dire la sua sulla partecipazione dell’attrice al GFVIP 5 e scrive: “Quanto sei bella. Non approvo la tua scelta di partecipare al Grande Fratello Vip“. Nessuna risposta al post da parte della futura gieffina, sarà l’unico fan a pensarla così oppure è solo l’inizio di un’accesa polemica?