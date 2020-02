Nuovo singolo: ultimo successo per Francesca Michielin. In uscita il nuovo album “Feat”

Francesca Michielin ultimo successo, il nuovo brano, (ultimo singolo) “Gange”. La cantante Francesca Michielin di Bassano del Grappa, torna in pista con tre appuntamenti live che anticipano l’uscita del disco “FEAT“. La Michielin ha presentato in anteprima, con un set live al Rocket di Milano, “Gange” feat. Dal dancefloor, la canatante bassanese ha lanciato il suo ultimo brano che anticipa il suo nuovo album “FEAT” in uscita il 13 marzo. Lo show fa parte di un ciclo di tre serate-evento nei locali milanesi, pensato per avvicinare il pubblico al nuovo progetto discografico della giovane artista.

L’ultimo successo Gange, nell’ultimo album Feat in uscita

L’ultimo brano Gange

Prossimo concerto a Milano

Il prossimo appuntamento per la giovane cantante è per il 27 febbraio 2020 a Milano, presso il Serraglio. Il club milanese dove Francesca presenterà un’altro nuovo brano, cantato dal vivo, “Riserva naturale”.