La a.s. Roma 1927 dopo l’1-0 dell’andata firmato da Carles Perez, affronta il Gent per passare agli ottavi di finale di Europa League. Dove vedere Gent Roma in Tv? Per la A.s. Roma 1927. E’ la partita da dentro o fuori. Stasera la compagine di Fonseca dovrà mettere in campo gli attributi per proseguire la marcia verso gli ottavi di Europa League. Gli uomini di Fonseca partiranno dal risultato favorevole, favorevole ma scarno, dell’andata vinta (1-0).

La partita di calcio Gent Roma è in programma per stasera giovedì, 27 febbraio 2020. La partita di calcio verrà trasmessa in diretta satellitare su Sky. La partita Gent Roma per gli abbonati è sul canale Sky Sport del digitale terrestre. Gli abbonati potranno vedere Gent Roma in diretta streaming con Sky Go, su PC e dispositivi mobili.

Dove vedere Gent Roma in tv? E’ possibile vedere la partita di calcio Gent Roma in chiaro? L’incontro di calcio valevole per i 16^ di finale dell’Europa League sarà trasmessa su Sky in diretta televisiva.

Roma news – Le ultime notizie, sul passaggio di consegne da Pallotta a Friedkin. Tra marzo e aprile 2020, ci sarà il passaggio azionario. Subito dopo, partirà l’Opa, destinata a individuare quale sarà il numero di azioni specifico che Friedkin Group controllerà. Vediamo la formazioni di stasera per la partita di calcio valevole per gli ottavi di finale di Europa League.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus. All.: Thorup.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All.: Fonseca.