Notizie ultima ora: Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi che lo ha reso padre pochi giorni fa, è stato arrestato durante la notte in un Blitz in Calabria nell’operazione Malefix. La dea è riuscita a ricostruire la scissione della famiglia facente capo a Luigi Molinetti e dei De Stefano, egemoni nel centro di Reggio Calabria.

Notizie ultima ora: In manette è finito anche Giorgio Confello Fibio, conosciuto come Giorgio De Stefano Malefix e figlio illegittimo del boss Don Paolino, ucciso nel 1985. Malefix, Giorgio De Stefano, prende posto nell’organizzazione criminale della famiglia.

Notizie ultima ora: Giorgio De Stefano e Silvia Provvedi, si sono conosciuti qualche anno fa durante una vacanza ad Ibiza. De Stefano ha sempre cercato di rimanere nell’anonimato, era lui infatti a celarsi dietro i messaggi che la Provvedi riceveva durante la sua partecipazione al GF con il nome do Malefix. Qualche giorno è nata la loro primogenita Nicole.

Ultime Notizie: La perfomer che ha condiviso la sua gioia durante tutta la gravidanza ha condiviso sui social anche l’immensa gioia della maternità. Gioia però durata poco per l’ex Grande Fratello che durante la notte scorsa ha visto finire in manette il compagno, Giorgio De Stefano Malefix. Un dejaviu per l’ex gieffina che nel passato è rimasta accanto a Fabrizio Corona.

Ultime Notizie: Il boss dell’Ndrangheta Giorgio De Stefano arrestato durante la notte insieme ad altre 20 persone, come riportato dal quotidiano nazionale La Reppublica. Tutti accusati di essere collegati alla Ndrangheta calabrese facenti parte del clan di Reggio Calabria delle famiglie De Stefano-Tegano e Libri e dei piani alti della stessa, la famiglia Molinette.

Ultime Notizie: Gli arresti sono avvenuti nella notte scorsa nelle città di Reggio Calabria, Milano, Como, Napoli, Pesaro, Urbino e Roma a conseguenza delle indagini del procura antimafia di Giovanni Bombardieri.

News: Quest’ultimo si è concentrato sui falliti tentativi di scissione del clan che facevano prevedere un nuovo conflitto. Conflitto scampato forse a causa del lockdown del periodo precedente. Giorgio De Stefano, riporta La Repubblica, si trovava al Nord “Per far girare i soldi di famiglia e smettere di dare nell’occhio”.