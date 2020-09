Montalbano, Luca Zingaretti racconta su instagram: “Vedo tutti i genitori con la mascherina, ma…”

Luca Zingaretti è’ tornato da poco su Rai1 con le repliche de Il commissario Montalbano, fiction leader d’ascolti da sempre, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. E proprio lui che interpreta Salvo Montalbano, in una storia caricata su instagram alcune ore fa, mostrandosi con la mascherina, ha scritto:

“Quando accompagno mia figlia a scuola vedo tutti i genitori con la mascherina. Mi sembra normale ma poi penso che tanto normale non lo è…“

“Ci abitueremo alla mascherina?”

Zingaretti e le mascherine: “Ci abitueremo alla mascherina?”

Sempre nella storia in questione Luca Zingaretti de Il commissario Montalbano ha chiesto: “Ci abitueremo mai alla mascherina?”. Ha poi concluso il post con un’affermazione scherzosa, ossia: “Intanto per fortuna è ricominciata la scuola!” allegando alcune faccine che ridono. Intanto, dopo le due puntate de Il commissario Montalbano trasmesse questa settimana (lunedì e martedì), con la prima delle quali Rai1 ha battuto l’esordio del GF Vip, Luca Zingaretti la settimana prossima non sarà su Rai1, per lasciare spazio ad un appuntamento speciale di Porta a Porta, con Bruno Vespa, dedicato al referendum. Torneremo a vedere in tv il ritorno de Il commissario Montalbano lunedì 28.