Ecco la prova che Valeria Marini e Senise si conoscono

“Valeria Marini” Ecco la verità e la prova che la Diva del Bagaglino conosce l’ex conduttore televisivo di Canale5, Forum, Marco Senise. Ecco la verità sul rapporto o presunto flirt con l’ex conduttore televisivo di Forum. A Live Non è la D’Urso Valeria sbugiarda pubblicamente l’ex Forum, Marco Senise. Iniziamo dal principio e facciamo ordine degli eventi e partiamo dagli ultimi eventi. Da cosa è scaturito l’odio tra Antonella Elia e la Marini al Grande Fratello Vip 2020? Per la precisione, l’astio nasce verso la metà degli anni 90 quando l’ex fidanzato di Antonella Elia, fu fotografato con Valeria Marini… Le foto sottostanti rivelano che i due personaggi famosi, si conosco, eccome se si conoscono. Ma il flirt?

Valeria Marini e Senise ecco la verità

Marco Senise e Valeria Marini

Valeria, ospite a Live – Non è la D’Urso, domenica 29 marzo 2020, ha smentito di aver avuto un flirt con Marco. Valeria Marini: “Ma chi lo conosce. Ma veramente? Non so chi sia. L’avrò incontrato, forse, una volta. Come incontro tante altre persone”. Il tipo in questione è Senise che racconta di aver incontrato svariate volte la Marini quando era ancora fidanzato con Antonella e che una volta la Marini con lui ha fatto la birichina.

Valeria Marini e Marco Senise hanno avuto un rapporto, sì, ma di lavoro…

Il conduttore televisivo racconta: “Eravamo al ristorante io e Antonella. Poi Valeria è entrata con una amica sedendosi ad un tavolo vicino. Antonella era di spalle e non poteva vederla e la Marini per tutta la sera mi tirava baci leccandosi le labbra. Poi la storia è finita perché stare insieme a Valeria non è facile”.

Marco Senise e Valeria Marini

Il conduttore rivela che finita la storia con Antonella Elia ha frequentato la baci stellari e che la relazione durò qualche mese perché si è rifiutato di seguirla a Capri. “Non ha detto la verità, è un’invenzione totale. Giovanni Ciacci te lo può confermare. In quel periodo era sempre con me” ribatte la diva del Bagaglino.

Marco Senise, Massimo Boldi, Valeria Marini e Eamnuela Tittocia

Qualcosa non torna, Senise raccontò di un incontro con Valeria molto particolare. Poi da flirt è passato a relazione di alcuni mesi… Ora la domanda che ci poniamo è la seguente. Se al Grande Fratello Vip, Valeria, in diretta televisiva ha dichiarato di avere avuto una short con Er Mutanda, al secolo Antonio Zequila, che motivo avrebbe di negare una scappatela con Marco Senise? Detto ciò, la Marini conosce sicuramente Marco Senise… Questa è la verità!