È appena giunta una proposta per una nuova fiction che dovrebbe avere come protagonista Bianca Guaccero. E Detto Fatto?

Da giorni si vociferava di un cambio di conduzione per il factual show Detto Fatto. Ma adesso giunge la notizia che Rai 1 starebbe progettando una nuova fiction con Bianca Guaccero. La famosa attrice, in effetti, dopo una lungo periodo di assenza dal mondo della recitazione, aveva espresso il desidero di tornare a calcare le scene non solo in veste di conduttrice. Il suo desiderio, secondo il magazine Oggi, potrebbe avverarsi da un momento all’altro. Invece, che ne sarà del suo show pomeridiano?

Bianca Guaccero lascerà Detto Fatto?

Tempo fa i fan della Guaccero erano rimasti molto delusi nel sapere che la stagione di Detto Fatto, conclusasi da qualche mese, sarebbe stata l’ultima per la bella pugliese. Tuttavia ome riportato dallo stesso magazine, la conduttrice e attrice tornerà al timone dello show pomeridiano di Rai 2 alla fine di ottobre. Un bel sospiro di sollievo per i fan, ma non finisce qui. Pare che per la prossima stagione televisiva, la Rai voglia scommettere proprio su Bianca Guaccero.

Nuova fiction per Bianca Guaccero? Ecco il suo futuro televisivo

La Guaccero invade la Rai

Stando sempre alle rivelazioni di Oggi, Detto Fatto potrebbe non essere l’unico impegno della conduttrice. Infatti Rai 1 avrebbe intenzione di realizzare una nuova fiction e avrebbe proposto proprio a Bianca Guaccero il ruolo di protagonista, nientemeno che al fianco di Marco Bocci. Al momento non c’è nulla di certo, ma se fosse vero sarebbe un anno veramente fortunato per l’attrice (che continua a riempire le case d’Italia con alcuni programmi in replica).