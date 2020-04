Domenica In, Mara Venier, nella puntata di oggi 12 aprile 2020, Pasqua si commuove in diretta poco prima del collegamento video da Atene con Mika

Mara Venier è scoppiata in lacrime a Domenica In e la regia ha prontamente stoppato la diretta tv. A spezzare il cuore e far sciogliere in un pianto di rabbia la conduttrice televisiva Mara Venier, al secolo (zia mara) è un frame, un filmato della Pasqua dei bambini. Il video-messaggio, che la regia ha mostrato a Mara Venier alle 14:15 circa, proprio nelle battute iniziali della puntata Pasquale di oggi Domenica In in onda su Rai 1, è del il nipote Claudio.

Nonna Mara Venier vede il nipotino Claudio che si toglie il ciuccio dalla bocca e saluta nonna Mara con la manina… Il nipotino Claudio, è il figlio di Paolo Capponi, che Mara ha avuto dalla storia con l’attore Pier Paolo Capponi, deceduto nel febbraio del 2018. Anche Mara Venier come un po per tutti i nonni d’Italia, non le è possibile andare a trovare il nipotino, la commozione della conduttrice è tanta, che Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime. Di seguito possiamo vedere il video di Mara Venier che commossa scoppia in lacrime..