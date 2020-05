Loredana Lecciso su Al Bano, la dichiarazione di lei mette il dubbio che i due ad oggi stanno ancora insieme e stanca di essere al centro dei gossip si sfoga

Gossip – La showgirl e imprenditrice Loredana Lecciso, compagna di Al Bano Carrisi, da quando ha iniziato la sua lovestory con il cantautore, si è trovata spesso al centro di gossip sfrenati e bufere mediatiche. A tal proposito, durante un’intervista rilasciata per il magazine Nuovo, ha raccontato la sua quarantena vissuta insieme al compagno Al Bano e ai figli. Ma non è riuscita a trattenere il suo bisogno di sfogarsi e di condividere con il pubblico tutte le sue insicurezze.

La showgirl ha fatto capire che ultimamente ha un grande desiderio: quello di cambiare molte cose della sua vita. Una di queste riguarda la sua storia con Al Bano.

Al Bano e il futuro con Loredana Lecciso: “Da sola” Cosa significa?

Scoppia il gossip, Loredana Lecciso e Al Bano si sono lasciati?

Gossip – Loredana Lecciso ha trascorso il lockdown insieme ad Al Bano e ai suoi figli. La nuova famiglia di Al Bano vive nella villa del cantante a Cellino San Marco. La showgirl ha confessato a Nuovo di aver avuto numerosi periodi difficili legati ad Al Bano. Tutto ciò le ha provocato una serie di insicurezze che l’hanno portata a non trovarsi bene con sé stessa…

Ma oggi Loredana è felice? “Abbiamo attraversato tante bufere però abbiamo sempre mantenuto un equilibrio tra di noi, dando la priorità al bene dei nostri figli”.

A questo punto, Loredana Lecciso ha preso una decisione: “Il futuro lo immagino sola con me stessa. Vorrei viverlo con la voglia di affrontare la vita quotidianamente, a prescindere dagli altri. Perché se stai bene con te stessa riesci a fare stare bene anche le persone che hai accanto a te”.

La nuova vita di Loredana Lecciso e Al Bano

Gossip – Loredana Lecciso conclude la sua intervista confessando di aver riscoperto ciò che per troppo tempo ha dato per scontato: la natura e la quotidianità insieme alla famiglia. La showgirl ha descritto le loro lunghe passeggiate immerse nel verde e la piacevole compagnia di Al Bano e dei figli. Inoltre rivela che una cosa del genere non le era ancora accaduta: “Non mi era mai capitato di trascorrere due mesi di seguito con loro e con Al Bano, tutti insieme sotto lo stesso tetto”.

Questo momento di emergenza ha rappresentato una fase di transizione per Loredana Lecciso. La donna ha intenzione di partire da questi nuovi presupposti per vivere al meglio la sua storia d’amore con Al Bano. Loredana è sicura che anche dopo il lockdown si godrà la sua quotidianità in famiglia il più possibile.