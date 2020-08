Gossip, Ilary Blasi moglie di Francesco Totti e nota conduttrice romana attaccata duramente sul web

Gossip Ilary Blasi: Dopo tanti anni di matrimonio e tre figli la coppia Blasi-Totti appare ancora affiatata come i primi giorni. In vacanza con i figli Cristian, Chanel e Isabel i due postano e condividono momenti della loro vacanza con i proprio fan e follower. Questa loro abitudine però stavolta sta causando ad Ilary non pochi problemi. Nel centro del mirino della polemica uno scatto postato dalla conduttrice dove la stessa scrive in didascalia:”Facciamo festa?“.

Un semplice invito estivo a divertirsi che considerando il momento storico che stiamo vivendo a causa della Pandemia però è stato preso per il verso sbagliato. Il profilo della Blasi è stato preso d’assalto con critiche pesanti e duri attacchi dal popolo del web o meglio da una parte del popolo del web che ha letto la didascalia in una chiave antipatica ovvero come un incitamento a fare aggregazione.

Il web contro la Blasi: è polemica!!!

Gossip Ilary Blasi: Curiosando fra i vari commenti del post ne abbiamo trovati molti che attaccano la conduttrice, sopratutto considerata la recente chiusura delle discoteche in Italia. “Non mi sembra il periodo storico per fare sta gran festa!”, “Direi che non è il momento!”, “Non credo proprio”.

A questi commenti di critica ovviamente seguono tantissimi di complimenti per la bellezza della conduttrice romana.