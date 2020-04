Ilary Blasi compie 39 anni, gli auguri di Francesco Totti: “Buon compleanno amore mio”

«Ilary Balsi Compleanno» – Francesco Totti fa gli auguri a Ilary Blasi “Auguri amore mio”. Oggi la conduttrice televisiva celebra il compleanno per i 39 anni durante il lockdown. Ilary Blasi oggi martedì 28 aprile 2020 festeggia il suo compleanno in quarantena probabilmente con la famiglia.

Il capitano Francesco Totti e Ilary Blasi, lo scorso anno, avevano scelto di trascorrerlo a Monte Carlo. Come festeggerà l’evento del compleanno Ilary, in questo periodo di quarantena? Molto probabilmente in famiglia, preparando un banchetto pieno di ogni sorta di prelibatezze… vedremo.

Totti fa gli auguri a Ilary su Instagram: “Auguri amore mio”