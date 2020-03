Il Reality Show Grande Fratello insabbia tutto!

“Grande Fratello VIP” Assurdo quello che è accaduto al reality show nella 18a puntata di ieri sera 25 marzo 2020. Antonio Zequila ha violato palesemente le regole con le offese rivolte ad Antonella Elia “Andrebbe bastonata come i cani randagi. Un cane randagio che va preso a sassate” e il Grande Fratello Vip oltre a non aver mandato in onda l’accaduto, e fatto sparire il video (qui lo possiamo vdere), ha insabbiato il tutto. Neanche una piccola menzione sulle offese rivolte alla Elia. Dopo la nomination ricevuta da Patrick Ray Pugliese “er mutanda” si isola fino alle 03:40 è sparito completamente dalla casa.

Er mutanda ferito nell’orgoglio versa lacrime di coccodrilo, ma tenta comunque di portare Paolo Ciavarro dalla sua parte…

Er mutanda, Antonio Zequila è ferito, non morto e come un felino attende la preda nascosto nell’erba alta, lui attende che nella stanza rientri Paolo Ciavarro. Il meccanismo delle nomination di ieri sera ha mandato all’aria tutti i complotti delle alleanze. Antonio, al secolo er mutanda non riesce a digerire la nomination. Il voto ricevuto più da Patrick che da Paolo, lo rende particolarmente nervoso. Il giovane Romeo fa rientro nella stanza dopo aver parlato della puntata con gli altri e GFVIP…

Er mutanda, Antonio Zequila con tono dimesso, ma non sottomesso:“Potevate lasciarmi tranquillo questa settimana… Anche se poi la prossima sarei uscito lo stesso, ma almeno mi sarei vissuto tranquillamente questi giorni….”. Ma il suo tono cambia bruscamente quando si ritrova a parlare di Patrick e come al solito inciucia cose: “Patrick comunque, è un falso. Lui quando ha visto che non sono andato in finale, si è galvanizzato ed essendo un giocatore mi ha sfidato ad andare in Nomination con lui. Lui è un falso. È un gran giocatore!”.

Queste le parole del coccodrillo Antonio Zequila al Grande Fratello Vip che voleva andare in nomination per agguantare la finale..

Grande Fratello Vip – Paolo Ciavarro ad Antonio Zequila: “È il gioco Antonio. Se Patrick avesse avuto davvero una strategia, avremmo portato al tele-voto una persona meno forte di te”. Antonio Zequila detto er mutanda, è visibilmente scocciato…. Ha già dimenticato che Grande Fratello Vip per queste frasi ingiuriose l’ha graziato: “Andrebbe bastonata come i cani randagi. Un cane randagio che va preso a sassate” queste le parole rivolte nei confronti di Antonella Elia. Di seguito possiamo vedere il discorso del coccodrillo ferito nell’orgoglio che, nonostante tutto, muove ancora la coda e tenta invano di convincere Paolo…