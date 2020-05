Giulia Salemi ha smentito di essere incinta, ma ha un nuovo amore: chi è il nuovo fidanzato di Giulia?

Nuovo amore per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Giulia Salemi. Recenti indiscrezioni affermano che l’influencer potrebbe avere un nuovo fidanzato. Dopo aver archiviato la storia con Francesco Monte, Silvia ha smentito di essere incinta e sembrerebbe essere di nuovo innamorata. “Io in proncinto di trovare il mio congiunto o rapporto stabile facendo casting dal balcone” scrive l’ex Grande Fratello Vip 2018 sul suo profilo Instagram.

Giulia Salemi dunque avrebbe nuovo fidanzato dopo l’ex UeD Francesco Monte. Ma chi è il suo nuovo amore? Altre foto vedono Giulia in compagnia di alcuni amici e uno di questi potrebbe essere il suo fidanzato? La ex Pechino Express è pronta per una nuova appassionante storia d’amore, cerchiamo di scoprire chi è il nuovo fidanzato, oppure le apparenze ingannano.

Chi è il nuovo fidanzato di Giulia Salemi? “Sarebbe davvero bello se fosse vero!” afferma l’influencer

Giulia Salemi smentisce di essere incinta in diretta Instagram

I fan della Salemi sperano di scoprire, attraverso le immagini postate sui social, chi è il suo nuovo fidanzato. “Sarebbe davvero bello se fosse vero!” risponde l’ex concorrente del GF Vip a chi le chiede spiegazioni in merito al nuovo presunto amore. Ma chi è questo nuovo lui? Come si chiama il nuovo fidanzato di Giulia Salemi?

Giulia, il nuovo amore è Matteo o Luigi, chi è il fortunato?

Giulia, su Instagram, ha attivato un misterioso countdown: “Sfogatevi” scrive ai fan invitandoli a fare domande. “Credo che in questo periodo tu abbia trovato qualcuno. Ma non credo che il -5 sia rivolto a questo”. Subito è arrivata la risposta della Salemi: “Chissà. Ma ora non parliamo di me parliamo di voi”.

Chi è Matteo, è il nuovo fidanzato di Silvia Salemi?

ll conto alla rovescia lascia intendere che Giulia tra qualche giorno potrebbe rivelare il nome del suo nuovo amore, quindi non ci resta che aspettare. Nelle stories di Instagram spunta un indizio che desta i sospetti del gossip che sta circolando in questo periodo. Nella foto qui sotto possiamo vedere il nome dell’indiziato n° 1: è Matteo il nuovo fidanzato di Giulia Salemi?