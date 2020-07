Notizie Gossip da New York la fidanzata di Giulio Berruti, Francesca Kirchmair confessa la tresca attuale con l’attore e attacca la Boschi

Notizie Gossip, Roma 14-07-2020: Francesca Kirchmair rivela: “Io e Giulio ci siamo amati tantissimo…”. Francesca tira fuori la loro storia d’amore, ma più di qualcosa non torna. Eppure la storia d’amore fra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sembra procedere a gonfie vele, ma con lo stupore evidente della fidanzata americana Francesca Kirchmair, attrice e produttrice austriaca.

Quest’ultima è rimasta davvero sorpresa nell’apprendere la notizia dai giornali dal momento che attualmente vive a New York e che sino all’inizio del lockdown lei e Berruti facevano coppia fissa da ben tre anni. Dopo un silenzio iniziale, la Kirchmair, ha deciso di romperlo rilasciando un lungo sfogo durante un’intervista per il Giornale.

Gossip estate 2020: Francesca Kirchmair su Giulio Berruti e Boschi

Notizie Gossip: durante l’intervista per il succitato giornale la Kirchmair infastidata da ciò che sta succedendo ha dichiarato: “Vedere continuamente le foto che uscivano di lui e la signora Boschi è stato un po’ strano per me e hanno sicuramente contribuito a far si che le cose tra me e Giulio rimanessero strane. Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio, quando parliamo al telefono, sostiene che loro sono solo amici, come l’ha sempre fatto in passato, quando lo vedevo parlare con lei e glielo chiedevo. Non mi sono neanche mai preoccupata visto che io e Giulio ci siamo amati tantissimo e che la signora ha 15 anni in più di me“.

“È tutto un po’ ‘tossico’, non mi interessa…”

Notizie Gossip: Francesca Kirchmair ha poi concluso confessando quanto segue: “È tutto un po’ ‘tossico’, non mi interessa quello che potrebbe essere vero o no o chi o cosa dovrei credere io. Io sto benissimo dove sono e le cose vanno avanti molto bene per me qui in America“.

Nessuna replica è arrivata invece da parte di Berruti e Boschi.