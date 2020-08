Anche nel settore moda si cerca di dare sempre più spazio ai materiali ed ai processi eco-friendly.

Il settore della moda, come tutti gli altri, supporta la battaglia in difesa dell’ambiente adottando processi di produzione e utilizzando materiali eco-friendly. Sono sempre di più le maison che si schierano dalla parte dell’ambiente e sostenendo la lotta per la difesa dell’ambiente. Tra le numerose, oramai, maison troviamo Ash, che per la stagione autunnale lancia la prima collezione di calzature eco-sostenibile le RE/ASH. Composta da tre modelli che combinano i diversi materiali innovativi come la pelle riciclata, il poliestere riciclato, il polietilene, l’amido di mais, la pelle metal-free e la pelle chrome-free certificati GRS (Global Recycling Standard), LWG (Leather Working Group) e OEKO-TEX.

Fashion News: Che cos’è la moda eco sostenibile?

La nuova tendenza fashion, la moda eco sostenibile, che trae le sue fondamenta sull’etica e sulla sostenibilità. In particolare quando si parla di etica ci si riferisce ai processi di lavorazione ed al benessere dei lavoratori mentre parlando di sostenibilità ci riferiamo sopratutto all’utilizzo di materiali non dannosi o comunque al minimo impatto ambientale.