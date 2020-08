Emma Marrone di nuovo innamorata?

Emma Marrone ha riacceso la curiosità di quanti vogliono vederla fidanzata e innamorata. Anche il gossip non perdona, cosa stara mai accadendo in amore alla cantante? La presenza su Instagram di una foto dove si vede la cantante salentina in compagnia di un – probabile – fidanzato ha provocato scompiglio e clamore. Emma innamorata?

Emma Marrone sta scaldando i motori per partire con la nuova sfida professionale come giudice di X-Factor, insieme a Mika, a Manuel Agnelli e a Hell Raton. Prima di partire con questo nuovo progetto però la cantante salentina si sta godendo le sue vacanze. Non è più sola? “Giornalettismo”, l’ha trovata in dolce compagnia.

Emma: un amore ritrovato!

Emma Marrone e l’amore, novità in arrivo dalla Norvegia!

Emma Marrone avvistata con un modello norvegese

Con lui, l’anno passato Emma aveva passato le vacanze prima nella splendida Capri, per poi terminare con l’affollata Formentera. A quanto pare, passato un anno, Nikolai è ancora presente nella vita della Marrone, tanto da uscire allo scoperto e riaccendere ancora il gossip intorno alla loro storia d’amore.

Ciò che conta è sicuramente la serenità in campo sentimentale, della cantante!

Le delusioni di Emma sono state diverse.De Martino la lasciò per Belen Rodriguez e, anni dopo sempre ad Amici, conobbe Marco Bocci, ma anche con lui non fu per sempre. Emma è solo una apripista alla felicità degli altri? Ora le cose sono cambiate? Magari la sua fortuna potrebbe essere il bel modello norvegese potrebbe donarle quella serenità che cerca da sempre.