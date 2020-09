Emma Marrone stupisce ancora: nuova collaborazione in corso!

Emma Marrone e Gianni Bismark: è in arrivo un loro nuovo featuring. S’intitola C’hai ragione tu, ed è il frutto di un fitto scambio di messaggi su Instagram tra il rapper, uno degli artisti in rampa di lancio della scena romana, e la cantante salentina, giudice a X Factor 2020.

Emma racconta come nasce il brano

Emma Marrone e Gianni Bismark: nuovo lavoro insieme

A raccontare il modo in cui nasce questo brano è stata la stessa cantante Brown, che ha spiegato ai propri follower di aver scritto il pezzo con Bismark e Franco126 subito dopo il lockdown. La cantante salentina racconta: “Gianni mi ha contattata su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più ‘grosso’ mi avrebbe chiesto un feat. Io gli ho risposto che con me non funziona così, perché conta la canzone. Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mi è piaciuta subito. Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e Franco126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda“.

Il singolo con Gianni Bismark, nome importante della scena rap e trap romana, arriva dopo il successo radiofonico di Latina, brano scritto per Emma da Davide Petrella, Calcutta e Dardust. In queste settimane, tra l’altro, la Brown è anche protagonista per la prima volta nel ruolo di giudice a X Factor, insieme a Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.