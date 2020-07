Emma Marrone, anche lei costretta a posticipare le date

Emma Marrone a causa del protrarsi dello stato d’incertezza dovuto all’emergenza coronavirus, ha deciso di posticipare al 2021 tutti i concerti che inizialmente aveva in programma quest’anno. Lo stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, ne ha determinato il loro rinvio, ora previsti per il 2021 in Italia.

Emma Marrone, ecco tutte le date:



Il tour nei palasport, inizialmente previsto ad autunno 2020, viene infatti posticipato a maggio 2021, secondo il seguente calendario: 1 maggio Jesolo (recupero del 3 ottobre 2020, data zero), 6 maggio Milano (recupero del 5 ottobre), 14 maggio Bologna (recupero del 23 ottobre), 15 maggio Torino (recupero del 24 ottobre), 20 maggio Catania (recupero del 20 ottobre), 25 maggio Firenze (recupero del 13 ottobre), 28 maggio Napoli (recupero del 16 ottobre), 29 maggio Roma (recupero del 10 ottobre).

Le indicazioni sul recupero della data prevista al Palaflorio di Bari verranno comunicate entro fine settembre 2020.

Il live speciale di Emma previsto il 25 maggio 2020 all’Arena di Verona, si terrà invece il 6 giugno 2021.

I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Cosa’altro dirvi a riguardo a Emma?

La cantante ha affermato su Instagram «Non vedo l’ora di tornare sul mio palco».Si riaccendono i motori e le speranze! Non vedo l’ora di tornare sul mio palco e nel frattempo cercherò di caricarvi a dovere! Voglio sentire tutta la vostra energia» Nel frattempo proseguono le selezioni per i nuovi talenti di X Factor!