“This Dream of you” il nuovo album in uscita di Diana Krall

In uscita il nuovo album “This Dream of you di Diana” Krall

Diana Krall pubblicherà il suo nuovo album, This Dream Of You, il 25 settembre su etichetta Verve Records. Il primo singolo, “How Deep Is The Ocean,” è una reinvenzione del classico di Irving Berlin.

This Dream Of You, ultimato a maggio, è stato mixato da Al Schmitt, che ha lavorato a stretto contatto con Diana Krall per ottenere la giusta atmosfera intimistica e un’efficace presenza della voce nel bilanciamento finale.

Le registrazioni provengono da sedute di incisione del 2016 e 2017, quando Diana Krall lavorava con il suo amico e partner creativo di lunga data, Tommy LiPuma, scomparso nel 2017 a 80 anni. L’album vede l’artista in quartetto con colleghi con i quali ha collaborato per anni John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in “Almost Like Being In Love” e “That’s All”, così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in “Autumn in New York” e “There’s No You.”

L’album e i duetti

I duetti includono una first-take di “I Wished On The Moon” con Krall e John Clayton e due registrazioni – “More Than You Know” e “Don’t Smoke In Bed” – in cui allo sgabello del pianoforte è Alan Broadbent, anche autore dell’orchestrazione per “But Beautiful” nonché dell’arrangiamento per archi in “Autumn In New York.” Diana Krall è l’unica cantante dell’area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums.

Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d’oro, tre di platino e sette multi-platinum