Grande fratello news ultim’ora fan in trepidazione per scoprire gli inquilini della casa più spiata d’Italia al Grande Fratello VIP 5

Grande fratello news ultim’ora – Roma 12-07-2020 Mancano ancora quasi due mesi all’inizio del reality più atteso dell’anno il Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini e la produzione lavorano a tambur battente per ultimare i preparativi mentre nei fan aumenta la curiosità di conoscere tutti gli inquilini della quinta edizione del Grande Fratello.

Alcuni nomi sono stati già rivelati come quello di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Oggi arriva dal settimanale DiPiù il nome di una possibile inquilina della Casa di Cinecittà.



Grande fratello news ultim’ora sul cast del Grande Fratello VIP 5 e Cristina Plevani

Grande fratello news ultim’ora: intervistata da Dipiù, Cristina Plevani vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha confessato che non le dispiacerebbe entrare di nuovo nella casa più spiata Italia. La Plevani in proposito ha dichiarato: “Farei il Grande Fratello Vip, ma solo se mi faranno riportare nella Casa di Cinecittà il mio amato cagnolino… Due anni fa mi proposero di entrare… Avrei guadagnato ben 8.000 euro…Poi è saltato tutto“.

Cristina Plevani sul GF VIP 4

Sempre durante l’intervista la ex GF 1 Cristina Plevani, ha anche dichiarato sulla mancata convocazione dello scorso anno:”Quando ho visto i miei ex coinquilini trattati da personaggi di secondo piano mi sono detta: Se dopo 20 anni devo essere tratta in quel modo, mentre concorrenti sconosciuti fanno la passerella, allora meglio restarsene a casa…“.

Cristina Plevani entrerà nella casa del Grande Fratello VIP 5? Alfonso Signorini le darà questa possibilità?