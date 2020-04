Gossip news: Cristina Chiabotto in quarantena si scatena a ballare la baciata: figli in cantiere?

Cristina Chiabotto news, manca solo l’annuncio di un bebè, figli in cantiere? L’ex Miss Italia, è felice con il suo nuovo amore Marco Roscio e si diverte pubblicando un video su Instagram. Con tutta la sensualità che le appartiene, la vediamo mentre balla la bachata nella sua abitazione. Sapete che cosa è accaduto? La piattaforma è andata in tilt, infatti il video ha raggiunto oltre 213.000 visualizzazioni. Nel corso dell’emergenza Coronavirus Cristina Chiabotto sta, come tutti noi fra le mura della sua dimora, per sfuggire al Covid 19, con il suo coniuge. Per tenere, i fan dei social bloccati sulla sua pagina, la modella si è mostrata in un passionale ballo, logicamente i suoi ammiratori sono stati molto felici di questo balletto.

Cristina Chiabotto figli con il nuovo amore Marco Roscio

Ultime notizie Chiabotto, danza in casa per i fan: il gossip di oggi

Cristina Chiabotto ha pubblicato un video su Instagram in questo periodo di quarantena, dove possiamo ammirare tutta la bellezza di questa danza casalinga del personaggio famoso. Moti maschietti, che hanno visto il video tante volte, hanno commentato con supposizioni piccanti, dando spazio alle loro fantasie. L’ex Miss italiana sfoggiando un corpo da urlo, balla la bachata per il suo pubblico on-line.

La Baciata di Cristina Chiabotto: figli in arrivo e il nuovo amore con Marco Roscio

Una baciata impeccabile, quella che ha tenuti incollati su Instagram i fan della Chiabotto. Non dimentichiamo che l’ex compagna di Fabio Fulco, ha anche partecipato al programma “Ballando sotto le stelle” quindi, possiamo dire che, in questo campo, ha esperienza da vendere. Cristina figli in arrivo e un nuovo amore da coltivare. A settembre 2019 ha sposato Marco Roscio. Secondo il gossip del momento la coppia, dopo il matrimonio, starebbe pensando di allargare la famiglia. Chissà se la quarantena non porti alla messa in cantiere del loro primo figlio.

Anche la Chiabotto, come tutti i personaggi vip dello spettacolo, ha raccomandato i suoi follower di restare a casa, in rispetto delle misure restrittive emesse dal Governo per cercare di frenare la pandemia Coronavirus.