Costanza Caracciolo ha partorito. Costanza Caracciolo e Christian Vieri genitori bis. È nata Isabel, la seconda figlia della coppia. A dare l’annuncio questa mattina è stato l’ex calciatore, che ha pubblicato su Instagram il fiocco rosa della nascita della bambina. La piccola è nata a Milano, mamma e figlia stanno bene. Bobo Vieri ha sottolineato il legame con l’ex Velina di Striscia la notizia, l’unica donna che è riuscita a fargli mettere la testa a posto. Il matrimonio è arrivato a marzo 2019 dopo la nascita della prima figlia Stella, nata a novembre 2018. Le nozze sono state celebrate in gran segreto, alla presenza dei soli testimoni.

L’ex velina Costanza Caracciolo ha partorito in un momento difficile per il nostro Paese, colpito dal Coronavirus: “Grazie a voi tutti amici per la vostra presenza, il vostro affetto, i vostri messaggi e il vostro sostegno in un momento così particolare”, sono le parole che Costanza ha scritto sulle Storie di Instagram prima del parto, pubblicando una rosa.

“Benvenuta Isabel. Coco love u forever”, è la didascalia della foto pubblicata da Christian Vieri su Instagram. Secondo fiocco rosa per la coppia che in poco tempo ha ricevuto migliaia di like e commenti di auguri. Tra i vip a complimentarsi per il lieto evento: Filippo Magnini, Marco Borriello, Elena Santarelli, Ciro Ferrara, Vittorio Brumotti, Simona Ventura.