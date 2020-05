Clizia Incorvaia insultata pesantemente prima dell’incontro con Paolo Ciavarro

Gossip – Clizia Incorvaia insultata per aver postato il conuntdown. In questi giorni si è tanto parlato della dichiarazione rilasciata da Paolo Ciavarro a Pomeriggio 5. Ciavarro in collegamento con Barbara D’urso ha annunciato il suo arrivo in Sicilia al fine di poter finalmente rivedere e riabbracciare la sua amata Clizia. Il figlio d’arte viene criticato soprattutto sui social per aver affrontato il viaggio extra-regionale e violando le regole restrittive causate del Coronavirus. Su questo argomento il principe ha dribblato e zitto zitto si è avvantaggiato l’incontro con Clizia.

Clizia Incorvaia sempre presente sui social non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, anzi ha continuato a pubblicare post e foto descrivendo l’ansia e l’emozione che sta vivendo nell’attesa di rivedere il suo Paolo.

Clizia brama in attesa di rivedere Paolo Ciavarro, per lei solo insulti

Gossip – Recentissimo il post pubblicato sul profilo Instagram da Clizia Incorvaia, dove addirittura commenta con un conto alla rovescia e scrive “-8 giorni all’Alba“. Oggi sono sei i giorni che la separano prima di rivedere Paolo Ciavarro. La coppia separata dopo la squalifica di lei dal reality show il 24 maggio potrà finalmente rivedersi e riabbracciarsi.

In questi mesi di separazione, dovuti anche al lockdown, i due piccioncini sono stati sempre presenti su i social per aggiornare i tanti fan appassionati della loro love story. Messaggi, foto, dediche chi più ne ha ne metta.

Gossip – La foto postata Clizia Incorvaia per il countdown dei giorni che la separano dal riabbracciare il suo Paolo, dell’Incorvaia fa scoppiare una polemica sui social. Fra i commenti leggiamo: “Mamma mia che squallore pensare a questa con sto ormone pazzo da 15 enne a sapere che non vede L ora di s……i quel ragazzino con tutta la famiglia (genitori fratelli e figlia) dentro casa……ahahahah mi sento male, giuro mi imbarazzo ahaha”