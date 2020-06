Chiara Ferragni incinta del secondo figlio? Arriverà una bimba?

I Ferragnez allargano la famiglia, in arrivo una bambina. Questa l’indiscrezione dell’ultima ora ancora tutta da confermare.

I Ferragnez attualmente vivono un periodo di grande prosperità sia per il lancio dell’ultimo singolo del rapper “Bimbi Per Strada” sia per gli ultimi successi collezionati dalla Ferragni. La Blogger difatti ultimamente ha collaborato nell’ultimo singolo di Baby K “Non mi basta più” ed ha ricevuto anche la nomination per i Nastri D’Argento con il suo docufilm, risultato una delle piccole più viste in Italia.

I Ferragnez Family sono sempre molto presenti suoi social, aggiornando il loro fan sulla loro vita senza trascurare il lato privato. Spesso infatti nelle loro dirette Instagram vediamo apparire loro figlio Leone. Insomma i Ferragnez non hanno segreti e proprio questo loro essere così presenti e trasparenti ha permesso durante il fine settimana di far trapelare un’indiscrezione: Chiara Ferragni é incinta?

Chiara Ferragni e Fedez in relax al lago di Como, la nonna a Leone:” vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”.

Chiara Ferragni incinta. In arrivo una bambina per i Ferragnez. Questa l’indiscrezione dell’ultima ora ancora tutta da confermare.

Dopo tanto lavoro (anche in piena pandemia) e successi i Ferragnez si concedono un week-end in completo relax insieme a tutta la famiglia nella meravigliosa cornice del lago di Como. Proprio durante queste ora accade un episodio che scatena i gossip. La Blogger Chiara intenta a scambiare con Federico qualche gesto affettuoso, decide di condividerlo sui social. Ma i due vengono interrotti dalla gelosia di loro figlio Leone subito ripreso dalla nonna.

La donna, nel cercare di tranquillizzarlo, senza prestare attenzione al video in registrazione e senza rendersene conto, si lascia sfuggire un’affermazione piccante per il gossip: “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te“. Frase questa che ha indotto molti a pensare che presto i Ferragnez allargheranno la loro famiglia. Chiara Ferragni dunque è incinta? Ancora non ci sono dichiarazioni in merito, nè tantomeno smentite.