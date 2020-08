Estate Vip: Caterina Balivo prove da diva a Levanzo, Sicilia, Italia

Caterina Balivo in relax dopo una stagione televisiva davvero faticosa appesantita ovviamente dalla Pandemia Globale del Covid

Estate Vip: Caterina Balivo, conduttrice tv, tanto amata e tanto seguita dal pubblico è sempre molto presente sui social. Difatti condivide con i suoi followers sia momenti di lavoro che di vita privata. Curiosando il suo profilo Instagram troviamo scatti e selfie della sua famiglia, delle sue gite fuori porta in bici.

Ultimamente l’abbiamo vista immersa nella natura, al mare, sfoggiando un fisico mozzafiato e condividendo momenti di vita come quelli della Notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti.

Estate Vip, Gossip: Caterina Balivo mamma e diva a Levanzo, Sicilia, Italia

Caterina Balivo prove da diva Levanzo, Sicilia, Italia

Estate Vip 2020: La nota conduttrice, Caterina Balivo, in questo momento si gode il meritato relax e lo condivide con i suoi fan e followers di Instragram postando scatti che la ritraggono al mare. Uno in particolare ha catturato la nostra attenzione. La Balivo posta uno scatto che la ritrae seduta sugli scogli in un’acqua meravigliosa.

Sotto la foto in didascalia, la Balivo scrive:” Persa in questo blu in una posa plastica da diva….dovuta all’acqua ghiacciata..” ed aggiunge un emoticon che ride. Piovono i commenti sotto al post di complimento e di affetto per la conduttrice nostrana.

“Buongiorno Bellissima Dea!” e ancora “Che bel panorama!”, “Venere o Giunione, vedi tu non ricordo?” e moltissimi altri ancora.