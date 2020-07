Caterina Balivo: tutto per colpa di uno scatto!

La conduttrice, dopo l’addio volontario al suo talk show Vieni da me, si sta godendo l’estate insieme alla sua famiglia. La conduttrice sta vivendo momenti di relax insieme ai suoi due figli, Guido Alberto e Cora, e al marito che proprio nelle scorse ore è finito nella bufera mediatica. L’occasione si è presentata nel momento in cui la conduttrice campana ha pubblicato uno scatto, direttamente dall’automobile, in compagnia dei figli e del marito, quest’ultimo nella foto è alla guida con delle cuffiette per ascoltare musica. I numerosi seguaci della Balivo hanno notato il dettaglio e hanno puntato il dito sostenendo sia un cattivo esempio, la donna si è giustificata chiarendo: “Era per quei 5 minuti”

Polemica per delle cuffiette!

Caterina Balivo, ha comunicato stamattina tramite Instagram Stories: “Si parte, ho un po’ di ansia per l’aereo perché non lo prendo da un po’ di tempo”, la conduttrice è arrivata in aeroporto accompagnata dal marito che alla guida indossava delle cuffiette. Sono partite così le polemiche da parte dei follower:“Attenzione a guidare con le cuffie”

Caterina Balivo torna dalla sua famiglia: “Aspettavo questa partenza dal mio compleanno”

Caterina Balivo mettendo da parte le critiche, si è detta molto felice finalmente il viaggio tanto amato è arrivato: “Aspettavo questa partenza dal giorno del mio compleanno” ha scritto l’ex conduttrice di Vieni da me ha poi continuato scrivendo: “Da stasera starò con tutta la mia famiglia. Un po’ di ansia per il volo c’è ma già so che appena decollati sarà andata via. Vi aggiorno”