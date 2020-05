Gossip, Caterina Balivo confessa: suo marito se n’è andato di casa dopo che lei ha ripreso a lavorare

Gossip – Caterina Balivo Vieni da Me – La conduttrice del talk show di Rai1 ha fatto una confessione che ha letteralmente scioccato i telespettatori: Il marito Guido è andato via da casa. Durante la puntata andata in onda il 26 maggio, Caterina Balivo ha ospitato il famoso giornalista Maurizio Costanzo, al quale ha fatto la clamorosa rivelazione.

Durante l’intervista, infatti, la conduttrice ha dichiarato che suo marito Guido Maria Brera non abita con lei. La stessa Caterina Balivo aveva già confessato in un precedente post Instagram che lei e Guido hanno dormito per un periodo in stanze separate. È vero che la quarantena ha messo a dura prova molte famiglie, ma cosa è successo a Caterina Balivo e Guido Maria Brera?

Gossip – Caterina Balivo confessa: suo marito se n’è andato di casa dopo che lei ha ripreso a lavorare. Durante l’intervista a Vieni da Me, Maurizio Costanzo ha detto a Caterina Balivo di portare al marito i complimenti del giornalista in merito alla serie TV Sky Diavoli, basata sul romanzo di Brera. La Balivo ha risposto così: “Riferirò, perché non è con me dal 4 maggio devi sapere. Da quando sono tornata a lavorare lui se ne è andato di casa per stare in sicurezza, diciamo così.” La questione è legata al Coronavirus. Quindi, nulla di preoccupante per la coppia, il cui matrimonio sembra ancora andare a gonfie vele.

La Balivo, infatti, rassicura ancora di più i fan spiegando che l’allontanamento del marito è dato solo da una sua paura di essere contagiato. “La situazione è un po’ più complicata“, spiega Caterina Balivo. “Il 4 maggio siamo tornati tutti a lavorare, visto che il Covid c’è ancora e ogni giorno quando uno va a lavorare si espone a un pericolo lui ha preferito andare in un’altra casa e quindi il mio congiunto se n’è andato.”

Caterina: “Ci ricongiungeremo…”

Caterina ha rassicurato subito i fan confermando che nessuna vicenda matrimoniale ha portato Guido a “scappare di casa”. Egli, infatti, è pronto a tornare dalla sua bella moglie alla fine di Vieni da Me. “Ci ricongiungeremo quando la mia trasmissione sarà finita dopo una settimana, così siamo sicuri che io sono in salute. È un po’ ipocondriaco“. La Balivo non è da sola a casa.

A farle compagnia ci sono i figli Guido Alberto e Cora, mentre i figli di Guido avuti dal suo precedente matrimonio abitano con il padre. Tuttavia, i telespettatori si sono chiesti se la scelta di Guido sia stata condivisa da Caterina. La conduttrice di Vieni da Me si è limitata solo a raccontare l’avvenimento. Ma siamo sicuri che il suo tono scherzoso nel definire il marito ipocondriaco non nasconda una punta di amarezza?