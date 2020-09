Caterina Balivo e la sua famiglia: volti familiari delle sorelle sui social

Caterina Balivo e sua sorella si rivelano identiche

Caterina Balivo è è in vacanza e con lei anche la famiglia. Proprio quest’anno ha lasciato il timone di Vieni da me per dedicarsi a nuovi progetti. La conduttrice, è molto social e tra le varie novità emerse, appare con la sorella in una foto. Caterina Balivo ama postare scatti in compagnia della sua famiglia, in particolare con le sue sorelle, Francesca e Sarah.

Chi è Francesca, la sorella di Caterina Balivo

Si chiama Francesca ed è la sorella di Caterina Balivo. La seconda delle sorelle Balivo, è originaria di Aversa, vive a Napoli ed è un medico pediatra. La donna è stata una dei tutor di Detto Fatto. In una delle puntate del programma, infatti, la sorella della conduttrice è stata chiamata per insegnare le tecniche di pronto soccorso per neonati. In quell’occasione la Balivo ha infatti ripreso sua sorella, dicendole: “Non essere seriosa, non sei in reparto. Anche a casa è sempre così seria”, ha scherzato.

Caterina e la sua famiglia: volti familiari delle sorelle sui social

Francesca è un volto familiare sui social

Francesca si intravede molto spesso sul profilo social di Caterina e tutti i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza impressionante: stessi colori e stesso sguardo, le due sorelle sono praticamente identiche!

Non ci dimentichiamo di Sarah!

La conduttrice Caterina Balivo e Francesca hanno anche un’altra sorella, Sarah, che sui suoi profili social si definisce architetto e set designer per vocazione. Dice di amare la ricercatezza dei dettagli e il buon gusto, ha una grande passione per Kiss me Licia e per la cucina. Una passione che condivide con le sue sorelle. Inoltre ha un blog molto seguito: “2 Biscotti nel tè”.