Gossip news: Belen inizia una vita nuova dopo Stefano De Martino

Gossip news – Belen news, la Rodriguez prova a dimenticare De Martino grazie alla sua “Casa da sogno” ma si sà che la vita di Belen è di per se una vita emozionante, da sogno appunto! La showgirl gode di una grande bellezza che le consente di trasformare in oro tutto ciò che tocca!

A testimoniare proprio questo è sicuramente lo scatto da urlo in cui lei appare in bikini sul balcone. Nonostante il periodo ricco di gossip, Belen Rodriguez si sta godendo un po’ di relax sul lago di Garda, cercando di ricreare un equilibrio dopo la rottura con Stefano De Martino.

Gossip news: le voci continuano a circolare, tradimenti, familiari invadenti e opzioni varie

Gossip news – Belen news, le voci continuano a circolare, tradimenti, familiari invadenti opzioni varie invadono ancora il web sulla vicenda Belen-De Martino, fortunatamente Belen sembra essere abbastanza forte da aver superato il peggio! I siti specializzati di gossip non si risparmiano ma la Rodriguez sembra aver maturato una certa indifferenza.

Brava Belen, continua così! La foto in bikini ha ovviamente riscosso una valanga di mi piace e commenti, molti dei quali ricevuti proprio da De Martino. Sul quale però Belen rimane in religioso silenzio, per il momento.

Non è un pò strano tutto questo?

Gossip news – Belen news, Ci dobbiamo proprio rassegnare o secondo voi in futuro i due potranno ripristinare il loro rapporto? Ricordiamoci che Belen si è sempre mostrata al pubblico piena di dolore, sebbene non si sia lasciata scalfire troppo profondamente dalla rottura. si vede che Belen è una lottatrice, una donna forte che continua a credere nei sentimenti più puri e sinceri.

Belen e Stefano hanno sempre incantato il pubblico e tutti i loro fan per la bellezza e la magia della loro storia!

Gossip news – Belen news, sebbene attualmente si parli solo di rottura, di “fine” ci auguriamo tutti che Sossa esserci un nuovo inizio per loro due! Un fisico da sogno, una casa da sogno, una vita da sogno ci sono tutte le credenziali per ripristinare un rapporto del genere!