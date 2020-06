Gossip, Belen Rodriguez single e mamma va al parco senza la fede sola con il figlio Santiago

Belen Rodriguez, dopo essere stata lasciata per la seconda volta da Stefano De Martino, decide di riprendersi la sua vita ricominciando dal figlio Santiago. Belen Rodriguez single con figlio sono stati infatti avvistati a Milano in giro per il Parco Sempione e immortalati nelle foto esclusive del settimanale di gossip “Oggi”.

Belen si mostra senza fede e si rilassa dedicandosi al figlio Santiago, il suo vero amore, in compagnia del suo “angelo custode”, l’amico art director Mattia Ferrari (con cui si era sospettato un flirt, smentito dalla showgirl), con il quale gusta un gelato.

Belen single o no, rimane la regina del Gossip

Foto (OGGI)Gossip, Mamma Belen Rodriguez single al parco senza la fede

Belen Rodriguez in shorts, maglietta, occhialoni e senza fede (segno di una rottura definitiva con Stefano De Martino) non rinuncia all’amore: quello più vero e grande per suo figlio Santiago. Belen, regina del Gossip, ha deciso di dare una svolta alla sua vita quando ha comunicato su Instagram con un video la rottura definitiva con l’ormai ex marito Stefano De Martino.

La showgirl argentina, provata dalla sofferenza passata, si mostra nella semplicità di una mamma e afferma: “Non me lo aspettavo e non me ne assumo la responsabilità, perchè sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre”.

Belen Rodriguez single ritorno di fiamma con Iannone?

Dopo la cena che ha visto protagonisti Belen Rodriguez e il suo ex Andrea Iannone al ristorante Parini di Milano si sospetta un ritorno di fiamma tra i due. La rottura però tra Belen e Stefano sembra essere attribuita a Stefano.

Andrea Iannone riguardo questa storia…

Andrea Iannone riguardo questa storia ha preferito non rilasciare dichiarazioni, dicendo che non ama il gossip e preferirebbe parlare solo di sport e del suo lavoro. Anche gli amici di Andrea Iannone sostengono l’innocenza e la casualità di questa cena.