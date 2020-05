Belen Rodriguez e Stefano De Martino Tanti i gossip che in questi giorni si sono avvicendati sulla possibile rottura di Belen e Stefano. La Rodriguez stanca di tutto questo svela la verità

Sulle testate di Gossip abbiamo letto spesso in questi giorni titoli inerenti ad una possibile crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Crisi avvalorata dalle foto dei paparazzi che facevano ipotizzare un ritorno di fiamma con Andrea Iannone. Stanca di queste continue insinuazioni e soprattutto dopo gli articoli pubblicati da Chi* e Oggi* sul flirt con Iannone, Belen rilascia sul web una lunghissima dichiarazione: “Non sono giornate facili per me, sono giornate davvero complicate. Purtroppo ci sono articoli su internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose”.

La showgirl argentina, onde evitare ulteriori gossip sulla sua vita dalle riviste settimanali di cronaca rosa, ci tiene a fare il punto della situazione in merito a questo periodo difficile dal punto di vista lavorativo.

Gossip, Belen: “E’ un momento difficile perché non me l’aspettavo”

Belen e De Martino: “Racconterò io la verità dall’altra parte”

Dunque, a detta della conduttrice di Tu si que vales, la vita sentimentale con De Martino sembra essere bene salda. Al contrario, i settimanali di gossip cartacei hanno ipotizzato addirittura che Belen non portasse più la fede matrimoniale. Come possiamo vedere dalla foto, la fede matrimoniale la porta ed ben visibile. Quindi la showgirl argentina in occasione dell’incontro fortuito con Iannone, oltre ad essere in compagnia del fratello Jeremias, indossava anche l’anello. Vediamo cosa ha detto Belen in tal senso.

“E’ un momento difficile perché non me l’aspettavo, non me ne assumo nemmeno la responsabilità delle colpe, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre che soffre”. Dopo l’ammissione da parte della showgirl di non vivere un momento sereno, lo sfogo via web continua.

“Chiedo ai giornalisti di starsene bene al posto loro e non scrivano ca…te”

Belen e De Martino chiariscono lo stato attuale su IG: “Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, continuando dicendo che bisogna raccontare come stanno le cose se no se ne occupano altri”.

Lasciando intendere che se ci si aggira per la città con aria triste e turbata e si incontra una persona familiare è normale sedersi e fare due chiacchiere, riferendosi chiramente al pranzo con Iannone. La showgirl ha poi continuato: “Chiedo ai giornalisti di starsene bene al posto loro e non scrivano ca…te, altrimenti racconterò io la verità dall’altra parte”.

Belen smentisce così le indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma con Iannone. Sembrerebbe, quindi, esser stato un incontro fortuito quello della showgirl e del suo ex.