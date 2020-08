Gossip: Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi

Gossip: La frequentazione di Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi è durata pochissimo, ma quel tanto che basta per finire sulle copertine delle riviste patinate. E forse quello era l’intento della showgirl argentina per una sorta di vendetta nei confronti di Stefano De Martino, con il quale la rottura si vocifera che sia dovuta ad un tradimento.

Belen: una semplice ripicca?

Gossip: Belen sconvolge con il suo comportamento!Dopo un romantico weekend a Capri e uno ad Ibiza, la conoscenza tra l’imprenditore campano e la Rodriguez si è interrotta subito. Al settimanale Chi è intervenuta l’argentina Mariela, ex di Antinolfi che ha confermato la fine della frequentazione tra Gianmaria e Belen.

Le affermazioni dell’argentina Mariela

Gossip: Ecco ciò che ha rivelato l’argentina Mariela: “Era affranto, è venuto a piangere da me. Lo conosco, ci proverà ancora con lei”. Mariela e l’imprenditore campano sono stati insieme circa quattro anni, tra diversi alti e bassi: la storia è poi naufragata per incomprensioni e scelte opposte. ”

Dove sarà la verità? Sicuramente l’amore per De Martino non è sparito del tutto, sarà semplicemente sfumato. Belen ha tentato di distrarsi o forse no? Lo scopriremo solo vivendo ma di sicuro nel frattempo ha fatto strage di cuori e amori spezzati!