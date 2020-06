Barbara D’Urso intervista: non molla i suoi show e replica Gerry Scotti

Barbara D’Urso intervista: Barbara non molla i suoi show e replica Gerry Scotti

Barbara D’Urso intervista – la padrona di casa di Live – Non È La D’Urso ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere Della Sera dove ha finalmente chiarito una questioni in sospeso. Stando a più di un’indiscrezione, Barbara D’Urso avrebbe dovuto essere sostituita da Alfonso Signorini nell’edizione Nip del Grande Fratello e a Domenica Live. Oggi, la conduttrice, come Alfonso Signorini, ha smentito la notizia. Inoltre, ne ha approfittato per replicare ad un appello che Gerry Scotti aveva lanciato ai suoi colleghi in televisione e per rispondere agli attacchi riguardo alla preghiera in diretta con Salvini.

Barbara D’Urso conferma i suoi programmi anche per la nuova stagione

La notizia della sostituzione della presentatrice di Canale 5 a favore di Alfonso Signorini ha fatto il giro del web e dei social, nonostante le continue smentite del conduttore di Grande Fratello Vip. Oggi, anche Barbara D’Urso durante l’intervista ha smentito: “A Settembre sono in palinsesto con Pomeriggio 5, che riparte il 7; Live Non è la D’Urso e Domenica Live, al via il 13. E anche il Grande Fratello Nip tornerà“.

La replica a Gerry Scotti e agli haters

Tempo fa, anche Gerry Scotti lanciò un appello ai colleghi: “Troviamoci prima dell’estate e pensiamo a qualcosa […] La Tv deve ripartire da noi“. Oggi Barbara D’Urso che risponde all’intervista replicando: “andando in onda tutti i giorni ho dato il mio contributo. Live Non è la D’Urso doveva chiudere il 24 Maggio, ma l’editore ci ha chiesto di proseguire un altro mese“. Inoltre, contro chi l’ha attaccata per la preghiera in diretta con Salvini, inveisce: “Non stavo bestemmiando, o mancando di rispetto. Ho fatto una cosa in cui credevo. Poi è stata strumentalizzata“.