GFVIP 4, Andrea Denver si confronta circa le tresche amorose nascoste nella Casa del GFVIP con Adriana Volpe e Sara Soldati, lui confessa la verità

Gossip dal GFVIP, confronto sulle tresche: Adriana Volpe e Andrea Denver e Sara Soldati lui confessa. Il bel modello veronese Andrea Denver ha fatto il suo percorso da talpa, e se è uscito, evidentemente non è stato molto apprezzato dai telespettatori che hanno votato per farlo uscire. Nonostante tutto, Andrea Denver si è classificato per la finalissima del Grande Fratello. Uscito dalla casa, il modello veronese è entrato nello studio dove ad attenderlo, c’era il confronto Gossip con Adriana Volpe e Sara Soldati.

L’impaccio era evidente, e il conduttore del GFVIP, Alfonso Signorini per dargli il benvenuto si rivolge ad Adriana Volpe in collegamento, e dice: “Se vedessi in questo momento con che occhi ti guarda Denver… Ha proprio gli occhi da triglia!”

Gossip – Notizie Ultima Ora – Gossip Tv – Oroscopo – L’Intervista

Il gossip di Andrea Denver che confessa la verità su Adriana Volpe e Sara Soldati nella Casa del GFVIP

Adriana Volpe Andrea Denver Sara Soldati

Andrea Denver saluta Adriana e mette il carico da 11: “Ma non glielo ho mai nascosto… Adriana ha costituito una persona fondamentale in questo percorso. Ciao, sei bellissima come sempre!” La Volpe cerca di uscire da questo gossip in tutti i modi: “Io mi aspettavo che Andrea arrivasse in finale perché è una persona gentile, garbata ed è riuscito a portare equilibrio nella casa. Lui è stato fondamentale anche per Antonella perché è riuscito a calmarla quando superava il limite. Poi, con lui io ho fatto settanta giorni con una persona che mi è stata…” Andrea Denver ha incassato il 2 di picche da Adriana Volpe.

Il gossip di Andrea Denver e Sara Soldati dentro la Casa del GFVIP

Alfonso Signorini cerca il gossip a tutti i costi e tira dentro al discorso Sara Soldati che ha a Chi, ha dichiarato di avere un appuntamento con Andrea e di voler ospitare Denver a casa sua (qui possiamo vedere le dichiarazioni di Sara a Chi). Il modello smorza e ha dichiarato: “Abbiamo detto che abbiamo intenzione di vederci perché mi sono trovato bene e ho intenzione di mantenere il rapporto…”

La replica di Sara Soldati che rossa come un peperone cerca di divincolarsi: “Non confondiamo… Si tratta sempre di amicizia”, ma a Chi, la modella ha rivelato tutt’altro. A questo punto interviene Pupo ad alimentare il gossip e chiede senza indugio ad Andrea con chi vorrebbe passare la quarantena tra Adriana Volpe e Sara Soladati

Andrea Denver: “Diciamo che l’ho già fatta con entrambe… – per Denver è una calcio di rigore e non aspettava altro – “Adriana è uno strappo alla regola per me, quindi con lei!” Da quell’istante, Sara Soldati sparisce di scena, e piena di speranza attende il primo appuntamento con Andrea Denver, in quel di Bologna.