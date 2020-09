Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice condivide momenti lavorativi storici e la vita privata: il tutto condito da ricordi ed emozione sensazionali

Alessia Marcuzzi storia della conduttrice: momenti salienti della carriera e di vita privata, il tutto correlato da ricordi emozionanti. Alessia arcinota a tutti, al momento alle prese con la conduzione di Temptation Island è da sempre molto amata e seguita dal pubblico di ogni età. Con il divenire dei social network, i fan sono aumentati notevolmente. La showgirl romana vanta ben cinque milioni di follower. Ogni suo post, video, scatti di vita privata o stories, riscuotono successo, scatenando like e commenti di ogni sorta.

E’ di qualche ora fa il suo l’ultimo post di Alessia Marcuzzi su Instagram, che ha scatenato il popolo del social mandandolo in brodo di giuggiole.

Alessia Marcuzzi storia della conduttrice: in un memories videos realizzato dalla redazione di Verissimo

Alessia Marcuzzi condivide il video dedicatole da Verissimo, dedica parole dolci e commenti ai momenti più belli della sua vita: “Grazie Silvia e Verissimo. Mi avete fatto un regalo bellissimo. A volte ci si dimentica di tanti momenti belli della propria vita perché si tende a tenere le cose sul telefonino e non si usano più gli album fotografici. Io poi, non sono una che mette mai da parte le registrazioni delle cose che ho fatto in tv…sono un disastro.

Scrive così la conduttrice di Temptation Island su IG, proseguendo con i ringraziamenti alla regia e montaggio: “Siete riusciti a mettere anche la mia voce che accompagna le immagini… e credo che sia stato difficile visto che parlo alla velocità della luce. Evviva la mia nonna Mela! Ed è vero, si ho fatto e sto facendo esattamente quello che avrei voluto fare da sempre, da quando avevo tre anni. E’ incredibile, poter realizzare i propri sogni. Io lo auguro a tutti voi“.

Nel memories videos, ripercorre, step by step, la sua carriera e momenti della sua vita privata.

Alessia Marcuzzi video dei ricordi

Tanti i commenti, fra i quali leggiamo: “Trasmetti solidità, traspare il fatto che fai ciò che ti piace e traspare l’amore per i tuoi figli…”. Un altro commento dimostra il lavoro fatto in questi da Alessia: ” Che bello Alessia, sei una bellissima donna e una bellissima persona!”