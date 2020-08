Alessia Marcuzzi a Formentera: il gossip prima di Temptation Island

Gossip, news di Alessia Marcuzzi, Formentera prima de l’isola delle tentazioni Temptation Island: gossip estate 2020 della Marcuzzi che per ricaricarsi prima di partire con la conduzione si trova in Spagna per le vacanze

Gossip notizie: Alessia Marcuzzi a Formentera: il gossip dalla Spagna. Sta per iniziare la prossima edizione del reality estivo più atteso: Temptation Island. Confermata alla conduzione la biondissima Alessia Marcuzzi. La Marcuzzi di recente vittima di tanti gossip a causa del presunto flirt con l’ex della Rodriguez, Stefano De Martino.

Alessia Marcuzzi posta una dolcissima dedica su Instagram in memoria della collega ed amica scomparsa il 13 Agosto 2019 scorso: Nadia Toffa. La morte della Toffa ha sconvolto i suoi colleghi delle Iene che si sono sempre definiti e che lei definiva “famiglia”. Anche se in vacanza, Alessia, non dimentica la sua amica e posta una bellissima foto su Instagram rappresentante dei fiori e sotto scrive:” Sono sempre stati e saranno sempre solo per te“.

Alessia Marcuzzi a Formentera: il gossip dalla Spagna

Alessia Marcuzzi a Formentera, Spagna

Gossip news: Sempre curiosando sul profilo della Marcuzzi è impossibile non notare i suoi post in costume da bagno o direttamente in acqua mettono in risalto il suo fisico mozzafiato. Nell’ultimo post la vediamo alle prese con una posizione Yoga, precisamente quella del Dio Natarajasana: il re danzatore.

In didascalia scrive:”Questa non mi è venuta proprio bene, anzi una mezza schifezza ….ma lo scenario era troppo bello“. Il post è stato preso nell’immediato d’assalto dai fan tra like e commenti.