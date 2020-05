Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi matrimonio finito?

Gossip – Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati? La conduttrice de Le Iene e Temptation Island Vip sembra essere tornata single. Il gossip esplode dopo che i fan si sono accorti che, da molto tempo, Alessia Marcuzzi ha smesso di postare foto insieme a suo marito. La conduttrice è il produttore Paolo Calabresi Marconi, secondo alcune indiscrezioni, avevano recentemente attraversato un periodo di crisi. Ma qual è la verità?

La fonte che ha alimentato il gossip sulla separazione tra Alessia e Paolo Calabresi sarebbe quella riportata dal sito Dagospia. Sulla pagina si legge: “20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”. Ma quali sono i motivi? E soprattutto, che fondamento hanno queste affermazioni? Al momento, sia Alessia Marcuzzi che Calabresi Marconi, hanno scelto il silenzio stampa. Tuttavia, non è difficile risalire alla crisi che ha attraversato la coppia nel 2019.

Tutti (quasi) ricordano le nozze tra Alessia Marcuzzi e Paolo, nonostante si siano svolte in gran segreto e ben lontani dai riflettori, a Londra l’1 dicembre di 6 anni fa. È stato durante un anniversario di matrimonio che la Marcuzzi ha reso i suoi fan partecipi di questo avvenimento da sogno.

La showgirl, infatti, ha postato una serie di video del suo matrimonio sul suo profilo Instagram. “È la prima volta che pubblico per intero il video del mio matrimonio”, scrive Alessia ai fan. “Ma oggi è il mio anniversario e mi sento un po’ romantica. Sono stati i tre giorni più belli e divertenti che io potessi mai desiderare”. Allora cosa avrebbe spinto la coppia a separarsi proprio adesso?

Tutti sanno che Alessia e Paolo avevano scelto momentaneamente di non avere figli. Infatti, la Marcuzzi è già madre di Tommaso, avuto dalla relazione con Filippo Inzaghi; e Mia, avuta da Francesco Facchinetti. Certo, per la conduttrice il ruolo di mamma è già molto impegnativo in questi termini.

La showgirl, infatti, per il loro bene mantiene un buon rapporto con i suoi ex, come lei stessa afferma, organizzano vacanze e festeggiano il natale insieme.

Una cosa del genere potrebbe essere penalizzante per Paolo Calabresi Marconi? In effetti, egli non ha mai negato il desiderio di paternità, ma d’altro canto ci sarebbe la scelta della coppia di non avere momentaneamente figli. Scelta condivisa? O motivo di discordia?

Questo non è dato saperlo, allo stesso modo non è nemmeno scontata la certezza di questo presunto allontanamento tra Alessia e Paolo Calabresi. Per scoprire quali saranno i risvolti, non resta che tenersi in aggiornamento.