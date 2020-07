San Felice Circeo, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi affiatati come prima!

Da tempo si parlava di una possibile crisi tra i due ma dopo gli avvistamenti e le foto scattate dai paparazzi tutto questo è stato smentito, Alessia Marcuzzi è stata vista al mare insieme a Paolo Calabresi Marconi.

Gli scatti arrivano da San Felice Circeo e pubblicate dal magazine Oggi, questa coppia appare piuttosto complice appassionata, in sintonia. La conduttrice Mediaset è stata sorpresa in tutta la sua bellezza in una posizione per così dire “proibita”. Costume rosso, fisico statuario, impeccabile e sdraiato sul lettino c’è anche il suo cagnolino sulla pancia. Siamo felici per voi, una coppia che ispira tanto amore!

Con Alessia Marcuzzi i paparazzi e i giornalisti si scatenano, con o senza il marito?

Si sa che i giornalisti si scatenano sempre con il gossip quando si tratta di coppie in crisi, ma a quanto pare sia Alessia Marcuzzi che Paolo Calabresi Marconi stanno a meraviglia insieme, perciò cosa dire? Non possiamo che augurare a questa coppia che duri il più a lungo possibile, d’altra parte chi avrebbe il coraggio di lasciare la bellissima Alessia? Facciamo il tifo per voi e aspettiamo di vedere quale sarà il prossimo costume che Alessia ci mostrerà, sarà un bikini o intero? Rosso o dalle tinte scure? Chissà!