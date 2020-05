Oggi 20 maggio 2020 il cantautore di Cellino San Marco Al Bano compie 76 anni gli auguri di Loredana Lecciso e Romina Power: Happy Birthday Al

Al Bano compleanno 2020 – Una delle voci più belle al mondo Al Bano Carrisi festeggia oggi il suo settantasettesimo compleanno. Compleanno in famiglia per Al Bano circondato da tutti i suoi cari. Nella tenuta di Cellino, infatti, oggi riuniti a pranzo tutta la famiglia ex moglie compresa. L’unica assente giustificata è Romina jr rimasta “bloccata” per tutta la quarantena alle Baleari. Una torta in onore del cantante dove sopra sono riportate tutte le sue passioni, un microfono una tastiera ed un bottiglia di vino della sua amata terra.

Mentre la sua ex moglie Romina Power gli dedica su Instagram la classica canzone d’auguri, la Lecciso decide di pubblicare un post con tanto di dedica.

Loredana Lecciso gli auguri di compleanno a Al Bano su IG

Loredana Lecciso decide di condividere la gioia per il compleanno di Al Bano sul web. Da poco tornati a far coppia, hanno passato la quarantena assieme nelle Tenute di Al Bano. La Lecciso posta uno scatto insieme al suo Al Bano e in didascalia scrive: “Buon compleanno Al ” ed inserisce una serie di cuoricini. Centinaia i messaggi di auguri che si susseguono sotto al post del profilo della Lecciso.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 dedica una lettera ad Al Bano

Roberto Alessi oltre ad essere il direttore di Novella 2000 è anche un carissimo amico di Al. In occasione di questa ricorrenza ha voluto dedicargli una lettera sul suo settimanale e scrive : “Caro Albano , sei nato il 20 maggio, 77 anni! Le gambe delle donne!” e continua “Siamo amici da tanti e hai sempre avuto un rapporto franco e diretto con me e ti ringrazio. Mi ricordi di te e Cristel appena nata a casa del nostro amico che non c’è più, 25 anni fa e c’era Romina bellissima e innamorata”.